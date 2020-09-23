السعودية اليوم / باكستان تسجل 532 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 8 حالات وفاة، و532 إصابة مؤكدة بفيروس

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة التي سُجلت في باكستان منذ ظهور فيروس كورونا إلى 307418 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6432 حالة وفاة، وفقا لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 293916 حالة، في حين توجد 7070 حالة نشطة.

// انتهى //

15:07ت م

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إسلام آباد 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 8 حالات وفاة، و532 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة التي سُجلت في باكستان منذ ظهور فيروس كورونا إلى 307418 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6432 حالة وفاة، وفقا لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 293916 حالة، في حين توجد 7070 حالة نشطة.// انتهى //15:07ت م0075

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