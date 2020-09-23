شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان يشارك منسوبي «القوات المشتركة» احتفالية اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

شارك نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، منسوبي قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من دول التحالف احتفالية اليوم الوطني التسعين للمملكة.

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