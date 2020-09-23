شكرا لقرائتكم خبر عن 34 طنًا سلالا غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4,300 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442هـ.
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