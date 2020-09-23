شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​متحدث الصحة: نمر بمرحلة من الأمان والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: نمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله سنكون في قادم المراحل في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة، للمحافظة على صحة الجميع، يجب ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وإن طالت مدة البقاء فيها.

وأضاف، أن إجراء الفحوص لفيروس كورونا في المملكة يتم بشكل موسع وسريع، والمملكة من أفضل دول العالم في إجرائها، والفحوصات في المملكة تقترب من 6 ملايين و200 ألف فحص.

وأشار العبد العالي، إلى أن هناك انخفاض في الحالات النشطة والحرجة ولا علاقة بارتفاع درجات الحراة في انخفاض أعداد الإصابات بكورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (561) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (27) حالات وفيات رحمهم الله، فيما تماثلت للشفاء (1102) حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (313,786) حالة ولله الحمد.