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هنأ مسعد بن سمار العتيبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
وقال "ابن سمار": اليوم الوطني السعودي الـ 90 يُمثل لنا كسعوديين الشيء الكثير، بطولاتنا، نجاحاتنا، إنجازاتنا، الاحتفاء برموزنا وقادتنا.
وأضاف: اليوم الوطني هو يوم تاريخي يُشعرنا بالفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي ليس له مثيل، فالسعودية بلد الأمن والأمان عشنا فيها بِسلام ورخاء على مدار كل هذه السنين الطويلة، بفضل الله اولاً ثم بفضل قادتنا الأبطال الذين سطروا أسمى معاني العز والوفاء والبطولات للعيش بكرامة وعز.
وأردف "ابن سمار": فرحة الجميع بهذا اليوم تؤكد صلابة ومتانة العلاقة الوطيدة بين السعوديين وحبهم لأرضهم وقادتهم.. نقدم التهنئة لكل السعوديين وعلى رأسهم القيادة الرشيدة وأبطالنا على الحد الجنوبي.اليوم الوطني
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 03:32 PM
قال: إن فرحة الجميع بهذه المناسبة تؤكد حب المواطنين لقادتهم
هنأ مسعد بن سمار العتيبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
وقال "ابن سمار": اليوم الوطني السعودي الـ 90 يُمثل لنا كسعوديين الشيء الكثير، بطولاتنا، نجاحاتنا، إنجازاتنا، الاحتفاء برموزنا وقادتنا.
وأضاف: اليوم الوطني هو يوم تاريخي يُشعرنا بالفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي الذي ليس له مثيل، فالسعودية بلد الأمن والأمان عشنا فيها بِسلام ورخاء على مدار كل هذه السنين الطويلة، بفضل الله اولاً ثم بفضل قادتنا الأبطال الذين سطروا أسمى معاني العز والوفاء والبطولات للعيش بكرامة وعز.
وأردف "ابن سمار": فرحة الجميع بهذا اليوم تؤكد صلابة ومتانة العلاقة الوطيدة بين السعوديين وحبهم لأرضهم وقادتهم.. نقدم التهنئة لكل السعوديين وعلى رأسهم القيادة الرشيدة وأبطالنا على الحد الجنوبي.
، "ابن سمار" يُهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 90 ،
المصدر : الخليج 365
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