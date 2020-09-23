شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حركة السير بالمرحلة الأولى من طريق «المدينة - تبوك» والان نبدء بالتفاصيل
افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة / تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة / بواط / الفقعلي.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية، وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح حركة السير بالمرحلة الأولى من طريق «المدينة - تبوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.