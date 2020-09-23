شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات مع وزيري خارجية كرواتيا ورومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية كرواتيا جرليك رادمان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.