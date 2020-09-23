السعودية | "العمر مجرد رقم".. شعار مسنين سعوديين باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم "العمر مجرد رقم".. شعار مسنين سعوديين باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر ترديد الأهازيج الوطنية، قطعت مجموعة من الرحالة المسنين الذين تراوحت أعمارهم ما بين الخمسين والسبعين عامًا، 350 كلم مشيًا على الأقدام من الباحة إلى عسير – جنوب غرب السعودية- مطلع الأسبوع الحالي، للتعريف بثقافة المشي، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 الذي يصادف اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، رافعين شعار "العمر مجرد رقم".

وقال عايض الهجهاجي متحدثاً عن الفريق في حديثه إلى "العربية.نت": "نحن رحالة الجنوب للمسافات الطويلة، عددنا 8 أشخاص، انتهزنا فرصة فعاليات اليوم الوطني الـ90 للمملكة، لنشر ثقافة المشي للصحة في المجتمع، فمشينا من الباحة إلى أبها على الأقدام لنحارب بالمشي كافة الأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول، وتصلب الشرايين والسكر وأمراض القلب، وغيرها الكثير".

وأضاف: "تكوّن الفريق منذ 3 سنوات، وأنجزنا ثلاث رحلات طويلة، فالرحلة الأولى انطلقت من بلجرشي إلى مدينة أبها، والثانية من أبها إلى الباحة، في مسافات لا تقل عن 350 كلم، مقسمة على 11 يوما".

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وقال: "نحن نمشي يومياً ما بين 30 إلى 40 كلم، لنوصل رسالة إلى المجتمع عن أهمية ممارسة رياضة المشي، وقوتها في التخلص من الأمراض، كما أن الفريق لديه العديد من الأنشطة الشتوية والصيفية ومشاركات محلية ودولية، فقد شارك بعض أفراد الفريق في مسابقة ركايد في قطع صحراء الربع الخالي بـ600 كلم، إضافة إلى المشاركة في ماراثون طنطورة حوالي 70 كلم و42، والمشاركة في الصعود إلى 5 من أعلى 7 قمم في العالم في أوروبا وروسيا، وقبل أي نشاط يتم عمل معسكر تدريب استعدادا للنشاط المراد عمله، والعمل على كسر أرقام قياسية".

محاربو السكر والأمراض

كما أبان الهجهاجي "هناك خطة واضحة للفريق ومبادرات، ويوجد في الفريق مشاركون من محاربي السكر والأمراض ونشر ثقافة أن العمر مجرد رقم لدى كبار السن، وأنهم خلال رحلاتهم يتلقون دعما من الدفاع المدني والهلال الأحمر، ودعما لوجستيا من خلال سيارات مجهزة عند الحاجة إليها".

وأكد خلال حديثه عن امتلاك الفريق العديد من الخطط المستقبلية من الرحلات المحلية والدولية والمبادرات، لاسيما أن المجتمع أصبح يعي أهمية رياضة المشي التي أصبحت نمط حياة لدى الكثير من الأفراد.

يذكر أن الفريق يضم سعد العمري وسعيد القحطاني وعبد الرحمن الباني والمهندس أحمد الغامدي وعلي الخزيمي وطارش الأحمري وبخيت المالكي.