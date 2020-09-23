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افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة- تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة- بواط- الفقعلي.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية.
وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.وزارة النقل المدينة المنورة
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 02:54 PM
المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة
افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة- تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة- بواط- الفقعلي.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية.
وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.
، افتتاح السير بالمرحلة الأولى من طريق "المدينة- تبوك" السريع ،
المصدر : الخليج 365
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