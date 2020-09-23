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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، والحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، وتستمر حتى السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد الباحة
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 02:52 PM
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، والحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، وتستمر حتى السابعة مساء.
، الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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