شكرا لمتابعة خبر عن «الذوق العام» تحذر من مخالفة رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وتتوعد بالغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الجمعية السعودية للذوق العام من مخالفة رفع صوت الموسيقى وقت الصلاة وداخل الأحياء السكنية .

وأكدت الجمعية أن هذا السلوك يدخل ضمن المخالفات المقررة بلائحة الذوق العام المعتمدة من وزارة الداخلية وتطبق على المخالف غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال .

الجدير بالذكر أن لائحة الذوق العام تحظر العديد من المخالفات التي تخل بالقيم الدينية والإجتماعية مثل ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات وغيرها من المخالفات .