شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة كفاح مواطنة حققت حلمها بمشروع عشقه أهالي القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت مواطنة حلمها ، وافتتحت محل حلويات بمحافظة القريات، دون الإنتظار في صفوف البطالة حتى تحصل على عمل.

وقالت الفتاة وتُدعى عالية الملحم إنها منحت الأسر المنتجة يوماً مجانياً لعرض ما لديهم من أفكار وأعمال داخل المحل بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم، مشيرةً إلى أن القريات لم يكن بها محل حلويات تديره النساء.

وأضافت الملحم أن حلمها الأكبر هو عمل مصنع متكامل للشوكولاتة يكون مخصصاً للفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهن في العمل، مبينةً أن أحد رجال الأعمال يدعمها من أجل عمل المصنع.