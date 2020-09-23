شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تسديد فواتير الكهرباء عن الفقير من الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم تسديد فواتير الكهرباء عن الفقير من الزكاة.
وقال الدكتور سعد الخثلان، أنه يجوز تسديد الفواتير عنه في تلك الحالة من الزكاة، ويجوز أن تشتري عنه حوائجه، ولا يلزم أن تعطيه الزكاة نقدًا، إنما الفقير الذي يُعطى الزكاة نقدًا هو الذي يُحسن التصرف في المال، أما الذي لا يُحسن التصرف يُنظر في مصلحته.
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