شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الأمواه يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رفع محافظ الأمواه الأستاذ علي بن عبدالله العواشز بأسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ولسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظهم لله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 .

وقال العواشز :" عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة العربية السعودية ، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام ، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه، تعيد إلى الذاكرة و إلى الأذهان عظمة الإنجاز ، الذي تم بفضل الله وقدرته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

يعد يومنا الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الغالي يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو والتقدم في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والثقافية والحضارية والإعلامية وغيرها ، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً .

إن اليوم الوطني يذكرنا أن التضحيات العظيمة والعطاء اللامحدود هي طرق تحقيق الأهداف، فبعد التوحيد، بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد افتقدت في البداية للثروات الطبيعية ولكنها كانت غنية برجالها لتصبح الصحاري القاحلة ميداناً لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، كما تهيأت للمستقبل ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق . إستمرت مملكة العطاء في التقدم من عهد المؤسس ثم أبنائه من بعده الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله رحمهم الله جميعاً وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم ومؤازرة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز– يحفظهم الله- استمرت المسيرة الخيرة تطرق كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات وتحقق إنجازات تنموية كبيرة، وعملت على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من التمسك بكتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وسعياً متواصلاً نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

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وقد تعززت مكانة المملكة عربياً وإسلامياً وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيرة في دعم السلام العالمي، ونصرة القضايا الإنسانية العادلة، وتعزيز دور المنظمات العالمية. وأكد هذا العهد الزاهر التزامه بجملة من المرتكزات والثوابت التي ميزت سياسته الخارجية دائماً وأهمها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية واحترام مبدأ السيادة والرفض الكامل والحاسم لأية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية والسعي الجاد لتحقيق التضامن العربي والإسلامي من خلال تنقية الأجواء وتوحيد الصفوف ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما فضلاً عن السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم ورفض أية ممارسات تهدد الأمن والسلم الدوليين. والتزم هذا العهد الزاهر بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي بكل حزم لمنطلقاته الفكرية وتوضيح مخاطره ومحاولاته الخبيثة زعزعة الأمن والاستقرار في مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين. وأكدت قيادتنا الرشيدة أن المواطنين سواء أمام الحقوق والالتزامات والواجبات ودعت إلى نبذ أسباب الفرقة والانقسام وشق الصف والمساس بالوحدة الوطنية. وعلى الصعيد الاقتصادي حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد ، ونجحت رؤيته السديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وواكب ذلك تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري. وقد أثبت الاقتصاد السعودي متانة الأسس التي يعتمد عليها في وقت يعاني فيه كثير من دول العالم ركوداً واضحاً وأزمات اقتصادية كبيرة. نجحت رؤية 2030 في حشد قدرات وإمكانات الوطن وأبنائه لمواجهة التحديات التي رصدتها بشفافية والاستفادة من الفرص بالشكل الذي سيحقق – بمشيئة الله – مستقبلاً أفضل للوطن وأبنائه .

كما تعبر الرؤية عن طموحات المواطن وقدرات الوطن وتحمل أهدافاً طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي وأهمها العمق العربي والإسلامي وقدراته الاستثمارية الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي .

واصلت القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف تقديم الدعم المادي والمعنوي الكبير لجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية على حدٍ سواء وبجهود سمو سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حصلت محافظة الأمواه على الدعم في شتى المجالات التي تخدم المواطن والمقيم ، علماً أن محافظة الأمواه لم يمضي عليها سوى عامين تقريباً من رفعها من مركز أ إلى محافظة ب ولكنها موعودة بدعم القيادة الرشيدة السخي لتكن في مصاف المحافظات من ناحية توفر المعاهد والجامعات والمستشفيات وغيرها .

وفي الختام أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتها الحكيمة ..