جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تُكرِّم أبطال الصحة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تُكرِّم أبطال الصحة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):تتقدّم جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة بتهنئة القيادة الرشيدة والشعب العظيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي ال٩٠ عامًا ، سائلين الله أن يديم على بلادنا الأمن والإستقرار والرخاء .
وإيمانًا من الجمعية بدور أبطال الصحة وجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا فقد تم تكريم أبطال الصحة في كلٍ من مستشفى الملك فهد بجدة ومجمع الملك عبدالله الطبي مع الأخذ بعين الاعتبار الإحتياطات والإحترازات الصحية اللازمة .
كما تم تكريمهم بتوزيع الميداليات المُحمّلة بعبارة "همة حتى القمة٩٠عاما" بالإضافة إلى توزيع الورد .
الجدير بالذكر أن الجمعية تسعى لعمل مثل هذه المبادرات الوطنية لدعم المجتمع معنويًا ولتحقيق التوازن النفسي لدى الفرد والجماعة والتكامل المجتمعي .
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