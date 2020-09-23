شكرا لمتابعة خبر عن كلمة مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رفع سعادة مدير عام الشئوؤن الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لبلادنا والذي يأتي وبلادنا تنعم في أمن وأمان وصحة ورخاء واستقرار .

وقال العسيري : " إنه عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، ، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ، يعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد ، حيث يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا ، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين الصحية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً " .

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وأردف قائلا : " فبعد توحيد هذا الوطن ، بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية تزخر بالخير والنماء ، وفي هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وعضده الأيمن سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظهم الله - ، استمرت المسيرة الخيّرة ، في كل نواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات وقفزات تنموية متتالية، مستمدة قيمها من الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ، والعمل على جملة من المرتكزات والثوابت الراسخة التي ميزت سياسة وطننا وجعلتها محل إعجاب وتقدير عالمي ، حيث يشهد بذلك القاصي والداني في المحافل المحلية و الدولية " .

وأضاف العسيري : " وعلى الصعيد الصحي، حقق هذا العهد الزاهر خطوات واسعة ومتسارعة في مجال تطور الخدمات الصحية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، لوطننا الغالي ، تلك الرؤية الطموحة والتي تعانق السحاب وتسابق الزمن لتحقق – بمشيئة الله – مستقبلاً أكثر إشراقاً للوطن وأبنائه ، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية ، ولعل جائحة كورونا خير دليل يظهر بجلاء حجم الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي قدمته الدولة لأبطال الصحة في سبيل تخطي الأزمة وتجاوز ظروفها الصعبة، وقد نالت صحة عسير نصيب وافر من الخدمات الصحية صاحب ذلك إنجازات مهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لخدمة المواطن والمقيم " .

وفي الختام : " أدعو الله العلي القدير أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة " .