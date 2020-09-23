بالفيديو.. عبدالله الصوينع يبوح بتفاصيل مبادرته التي انتهت بـ«تكريم ملكي»

صَدَرَتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة، بعدما قدّم مبارده تجاه وطنية في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبادر المواطن «عبدالله الصوينع»؛ حيث وضع مستشفاه الخاص «البرلنتي»، والذي كان على وشك افتتاحه بوسط حائل، تحت تصرف الشؤون الصحية بحائل؛ لكي يتم استخدامه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال المواطن المواطن «عبدالله الصوينع»، «عبر مقطع فيديو على موقع تويتر»: «لما حصل هذا المرض الذي دخل على جميع مناطق العالم –كورونا- وقفت كل الأشياء، وسلمت المستشفى».

وأضاف المواطن «عبدالله الصوينع»: «بعدما صليت حذيت القلم وسويت نقاط معينة، بحيث أقوم أعرض المستشفى المكتمل لأمير المنطقة، بحيث يوصله للشؤون الصحية ليعرفون إيش إمكاناته».

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وتابع المواطن «عبدالله الصوينع»: «بعد ما جلست مع مدير الشؤون الصحية وعرضت عليه الأمر، كانت لديه بعض الأسئلة، حول التجهيزات، من حيث عدد أجهزة التنفس الصناعي، ففوجئ بأنني أقول له عندنا 30 جهازًا، ولدينا أكثر من 56 جهازًا لمراقبة المرضى».

واستكمل المواطن «عبدالله الصوينع»: مدير الشؤون الصحية قال لي: «يا أبو الجار الله إذا كنا لا نحتاج للمستشفى في هذا الوقت.. هل نستطيع نشيل من الأجهزة؟»، فقلت له: «أنا أكون أسعد إنسان إن تشال هذه الأجهزة لتوضع في مناطق المملكة.. هذا المستشفى وصاحبه للمملكة».

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بموافقة ملكية.. منح الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة