بموافقة ملكية.. منح الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

لمساهمته في مواجهة أزمة كورونا..
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله, على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
وكان الصوينع قد وضع كامل محتويات المستشفى الذي يملكه في منطقة حائل تحت تصرّف وزارة الصحة، وذلك أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-10، وفقًا للعربية.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان, والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.
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