فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.. خريطة المنافسات والمسابقات

تستعد المدن والمحافظات المختلفة للاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، في إطار إحياء ذكرى اليوم الوطني السعودي الموافق23 سبتمبر والذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قبل90 عامًا توحيد البلاد.

وعلى الرغم من إختلاف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الـ90 من مكان لآخر، إلا أن ترديد النشيد الوطني ورفع علم المملكة والتعبير عن حب الوطن يوحد مظاهر الاحتفالات.

مسابقات ومنافسات

وفي هذا الإطار، أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي «بنين»، اليوم، عددًا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وتتمثل هذه المسابقات في الصيحة الكشفية، وأفضل رسالة إلى أبطال الصحة والأمن والتعليم، والثقافية الرياضية، وأجمل عمل فني لليوم الوطني، وأفضل تصميم أو «فيديو».

بينما دشنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة صبيا، اليوم، منافسات الاحتفاء باليوم الوطني (90)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر بن أحمد معافا، والمساعد للشؤون التعليمية بنات المكلف حنان بنت يحيى الحازمي.

وأوضحت إدارة التعليم بصبيا، أن المنافسات الوطنية وسيلة لرفد العملية التعليمية، والكشف عن المواهب والقدرات، وتنمية الحس الوطني، وهي فرصة لإشراك الميدان التعليمي في ترجمة مشاعرهم وأحاسيسهم عن قيادتهم، ومواكبة المستجدات بإبراز جهود الدولة في جائحة كورونا، والتصدي لما من شأنه المساس بأمن هذا الوطن عن طريق تقديمهم هذه الأعمال في شتى مساراتها.

وتشمل المسابقة وآلية تنفيذها عناصر عدة تتنوع ما بين مقاطع الفيديو، وتصاميم للفوتوشوب، والإنفوجرافيك، والمقالات، والقصائد، والرسومات، وتستهدف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والأسرة، ورصدت الإدارة لهذه المنافسات جوائز نقدية تصل قيمتها إلى28 ألف ريال، على أن يُكرَّم الفائزون يوم الأحد القادم ضمن حفل الإدارة بهذه المناسبة.

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فعاليات توعوية وترفيهية

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح، فعاليات توعوية بمناسبة اليوم الوطني التسعين تحت شعار «همة حتى القمة».

وتشتمل الفعاليات التي تستهدف أطياف المجتمع على حملة إعلامية توعوية بالمدينة تهدف إلى تعزيز قيم التلاحم الوطني، وإبراز جهود المملكة نحو تنمية المواطن ورفاهيته، كما تشتمل على لقاءات مع عدد من القيادات على مستوى القطاعات الحكومية بالخرج للحديث حول هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأطلقت اللجنة مساء اليوم مسابقة وطنية عبر حسابها في منصة تويتر، تتضمن مجموعة من الأسئلة حول بعض الأحداث الوطنية والمواقع التاريخية.

بينما أعلن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، توزيع اليوم الأربعاء 2000 شتلة مجاناً على المواطنين من الساعة9 إلى10 صباحاً، في إطار المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 90"همّة حتى القمّة"، بمتابعة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

تحتفي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلة بالمشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض باليوم الوطني(90) في واحة الملك سلمان بالعليا في يومي الأربعاء والخميس الموافق23-24 سبتمبر الجاري بفعاليات متنوعة، تشتمل على وجود حافلات مصادر التعلم المتنقلة والمكتبة المتنقلة، ومعرض صور عن المملكة، ورسم وجه للأطفال، ورسومات تشكيلية ورملية، وعرضة سعودية، وإطلاق بالونات، وتوزيع هدايا.

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