3 حالات تسمح بنقل العامل دون موافقة صاحب العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل في 3 حالات، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «وجدت عملًا جديدًا ولا أستطيع البدء إلا بنقل كفالتي رغم تقديم استقالتي من شركتي أرجو المساعدة بذلك».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر «تويتر» موضحًا: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية. إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية. إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».

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