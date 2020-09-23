الجمارك: أسباب قد تؤخر شحنات عملاء المتاجر الإلكترونية

أوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الأسباب التي قد تسبب تأخر وصول السحنات لعملاء المتاجر الإلكترونية، كما كشفت هيئة الجمارك، الحالة التي تعفى فيها البضاعة الشخصية من الرسوم الجمركية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية من الخارج.

أسباب تأخير الشحنات

وأوضحت الجمارك السعودية، أن الشحنة مكتملة المستندات لا تستغرق أي وقت يُذكر في المنفذ الجمركي.

وأشارت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إلى أنه في حالة تأخر وصول شحنات عملاء المتاجر الإلكترونية فإن ذلك قد يعزى لأحد الأسباب التالية:

تأخر تقديم البيان الجمركي

تقديم معلومات خاطئة

عدم توافر معلومات كافية لإعداد البيان الجمركي

الحاجة لإذن فسح من جهة أخرى وتأخر توفير الموافقة

الإعفاء من الرسوم الجمركية

وقالت الجمارك السعودية، إن البضائع الشخصية لا تُعفى من ضريبة القيمة المضافة إلا بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة الذي حدد إعفاءات الضريبة، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحتسبة كافة في البيان الجمركي بما في ذلك الرسوم الجمركية، أي أن الضريبة يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين والرسوم الجمركية وأجور البيان الجمركي.

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وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن البضائع الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية من الخارج في الحالات التالية:

- إجمالي قيمة المشتريات أقل من1000 ريال تحتسب القيمة الإجمالية بحيث تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.

- عدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.

إجراءات الشحنات الشخصية

وأوضحت الجمارك السعودية، الشحنات الشخصية التي يتم استيرادها تمر الشحنة بعدد من المراحل على النحو الآتي:

- إعداد البيان الجمركي: ويتم إنشاؤه من خلال شركة النقل، أو المخلص المفوّض من قبلها، ويمكن إعداده في أي وقت قبل وصول الشحنة، ويتضمن معلومات الشحنة والمستورد.

- الفحص الأمني: تقوم شركة النقل بتقديم الشحنات كافة للفحص الأمني الخاص بالجمارك بعد تفريغها من الحاويات؛ حيث تمر الشحنات كافة بعملية الفحص الأمني عبر أجهزة وتقنيات متخصصة في الكشف الأمني، وفي حال الاشتباه بأي شحنة يتم طلب تحضيرها ويلتزم الناقل بتقديمها وفتحها أمام موظف الجمارك، ومن ثم إعادة تغليفها.

- الفسح الجمركي: في حال تجاوز السلعة للفحص الأمني، يتم تدقيق البيان الجمركي والتحقق من إدخال المعلومات بشكل صحيح وتطابقها مع الشحنة، ويحق للجمرك في حال الشك في دقة المعلومات طلب فتح محتويات الشحنة، وبعد انتهاء التحقق يتم اعتماد البيان الجمركي ليقوم الناقل بدفع المبلغ المطلوب الذي يشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ليتم فسح الشحنة بشكل نهائي.

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