رياح وأتربة على 3 محافظات بالمدينة المنورة.. والأرصاد: حتى 7 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وإلى ذلك توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأربعاء، لافتةً إلى وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة الكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».

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في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر أما البحر فسيكون خفيف الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 45 درجة مئوية في مكة للعظمى، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 17 درجة للصغرى.