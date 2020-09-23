السعودية اليوم / تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 110 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80012 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1519 حالة وفاة.

// انتهى //

12:22ت م

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طوكيو 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80012 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1519 حالة وفاة.// انتهى //12:22ت م0047

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