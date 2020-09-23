السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان



جيزان 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب و الأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

12:06ت م

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