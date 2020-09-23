السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلف يشكر القيادة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية



الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح الدكتور المسلماني أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثيرا كبيرا على إيجاد قطاع منظم وفاعل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي استمرارا لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.

// انتهى //

11:45ت م

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الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسرفع رئيس الهيئة العامة للمساحة المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.وأوضح الدكتور المسلماني أن هذا التنظيم يُعد نقلة نوعية لتنظيم وتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وسيكون له تأثيرا كبيرا على إيجاد قطاع منظم وفاعل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بتنظيمها الجديد على تنظيم وتطوير هذا القطاع والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية، ورؤية المملكة 2030، لما يخدم الأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.وأكد أن هذا القرار يأتي استمرارا لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ليقوم هذا القطاع بدوره لما للبيانات والمعلومات الجيومكانية من أهمية في دعم وتمكين القطاعات الأخرى والأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.// انتهى //11:45ت م0036

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