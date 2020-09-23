السعودية اليوم / غرفة تبوك تنظم محاضرة بعنوان "المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة" غداً



تبوك 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

تنظم لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك غداً، محاضرة تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية تمكين وإرادة", تزامناً مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية, وذلك عند الساعة الثامنة مساءً بمقر الغرفة بتبوك.

وستتناول المحاضرة التي يقدمها أمين عام لجنة المسؤولية الاجتماعية الخليجية نصار بن محمد الوافي عدداً من المفاهيم منها دور المسؤولية المجتمعية في مختلف الاتجاهات والقطاعات في المجتمع، وأهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، وكيفية تحقيق التكامل بين الافراد، مما يسهم في نماء وازدهار وتقدم الوطن.

ووجهت غرفة تبوك الدعوة للمهتمين في المجال الاجتماعي لحضور هذه المحاضرة والاستفادة مما يطرح فيه من محاور، وإثراءها بالنقاشات والاستفسارات.

// انتهى //

11:26ت م

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