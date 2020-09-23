الخطيب: السعودية ستكون في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول 2030

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة السياحة.

نقلة كبرى في السياحة:

وثمن وزير السياحة للمجلس هذه الموافقة الكريمة، مؤكدًا أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نقلةً كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة أسوةً بالقطاعات الأخرى، إيمانًا منها بما للسياحة من آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر، تؤسس لها السياحة، سواء فيما يخص إتاحة مجالات وقنوات استثمارية متعددة ومتنوعة أو زيادة فرص التوظيف.

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وأضاف أن الموافقة على تنظيم وزارة السياحة يأتي ليتوج عددًا من الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن في سبيل دعم قطاع السياحة في المملكة وتنميته وتنويع مجالاته وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فيه.

إمكانات هائلة:

واختتم الخطيب تصريحه مشيرًا إلى أن الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى المملكة من حيث وجود المقومات اللازمة لإيجاد صناعة سياحية متكاملة ومتنوعة فيها؛ لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وتعدد بيئاتها الجغرافية؛ مما يجعلها في مقدمة الوجهات السياحية العالمية بحلول 2030، وأن هذا يمثل أحد مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وشدد على أن المملكة كانت أول بلد على مستوى العالم تختاره منظمة السياحة العالمية لافتتاح مكتب إقليمي لها فيه، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة، فضلًا عن كونها عضوًا في مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها حاليًّا، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ القيادة والوطن، وأن يبارك في الجهود المبذولة من أجل تحقيق كل التطلعات والطموحات.



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