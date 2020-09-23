2020-09-23

سفير السعودية في النمسا : على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد تجاوزات طهران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المملكة قلقة من استغلال إيران وتجاوزاتها للاتفاق النووي.

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وأضاف بحسب العربية، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد تجاوزات إيران، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد حيال تجاوزات إيران المرتبطة ببرنامجها النووي.

كما أعرب عن قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكد أن موقف السعودية قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي.

وأشار إلى أن المملكة تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية وتجدد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.



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