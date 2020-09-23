الملك سلمان وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

Advertisements

وهنأ فخامته، باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.

وقال: إن دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا”.

كما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ودعا فخامته، الله عز وجل، أن يمن على المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثمناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.



شارك الخبر







