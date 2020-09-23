آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق اعتمرنا سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 27 سبتمبر الجاري الموافق 10 صفر، موضحةً آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.

تحميل تطبيق اعتمرنا:

ويتم أولًا تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

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كما اشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستُعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين “مواقف السيارات”، وبعدها التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وبحسب وزارة الحج والعمرة، بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق، وأيضًا بإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وتم تطوير تطبيق اعتمرنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وصدرت أمس التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًا، مع اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، في قرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحيًا وبما يحافظ على صحة الإنسان.





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