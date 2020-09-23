شكرا لقرائتكم “المواطن” تهنئ الملك سلمان وولي العهد والشعب باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-23 “متابعات الخليج 365” تهنئ الملك سلمان وولي العهد والشعب باليوم الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تتقدم أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” بخالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90. وتجدد “متابعات الخليج 365” العهد والبيعة والولاء وكلنا فخر واعتزاز بوطن الخير والسلام والطموح وبما تحقق من إنجازات داخلية وخارجية في ظل رؤية المملكة 2030.

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