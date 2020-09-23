السعودية | عباس: نثمن موقف السعودية الداعم للشعب الفلسطيني

شكرا لقرائتكم عباس: نثمن موقف السعودية الداعم للشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الملك سلمان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، برقيتي تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وثمن عباس في رسالته المواقف التضامنية الداعمة لفلسطين والدور السعودي المهم والفاعل تجاه القضية الفلسطينية.

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وكان مجلس الوزراء السعودي أكد خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي اهتمام وحرص المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أكد مطلع الشهر الحالي أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول. وشدد على أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

ولطالما أكدت المملكة في كافة المناسبات دعمها حق الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى سلام عادل وشامل وفق مبادرة السلام العربية.