- 1/3
- 2/3
- 3/3
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-23
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:15 PM
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ثبت عند 39.71 دولار
انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.04%؛ ما يعادل 10 سنتات أمريكية؛ ليصل إلى 41.68 دولار أمريكي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.23 %؛ ليثبت عند 39.71 دولار أمريكي.
، انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سعر خام القياس العالمي "برنت".. 41.68 دولار أمريكي للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.