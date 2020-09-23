شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الوطني.. مواقع التواصل تكتسي بـ«علم المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

احتفت مواقع التواصل الاجتماعي، باليوم الوطني التسعون للمملكة، حيث تصدر وسم "اليوم الوطني" منصة تويتر، وشارك المغردون بعبارات الفرح والانتماء الوطني، وقال أحد المغردين: كل عام يُخلد حُب الوطن أكثر من الذّي مضى دام عزك ياوطن.. 90 عاماً من توحيد الكلمة والجهود والبناء والقيادة والتنمية ليصبح وطننا فوق هام السحب علم السعودية".

واحتفل تطبيق سناب شات العالمي باليوم الوطني؛ من خلال تخصيص بعض الخلفيات، وكتابة عبارات عليها مثل سعودي وافتخر، واليوم الوطني السعودي الـ 90، بالإضافة إلى تخصيص (ستوري) باليوم الوطني بعنوان احتفالات اليوم الوطني لتمكن جميع المواطنين من رؤية الصورة الملتقطة لهذا اليوم.

كما احتفى محرك البحث العالمى «جوجل»، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني السعودي الـ90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، حيث سطر علم المملكة على الشعار العالمي وهو يرفرف احتفاء باليوم الوطني.