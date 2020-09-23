شكرا لقرائتكم خبر عن منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

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