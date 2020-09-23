شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: المملكة تولي اهتمامًا بقضية مسلمي الروهينجيا والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد العثيمين بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.
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