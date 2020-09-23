طراد باهبري: السعودية دار السلام وخارطة المستقبل

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد طراد باهبري، أن المملكة هي قبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل، مقدمًا التهنئة والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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وسأل باهبري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مضيفًا: “كل عام ووطني بخير”.

وتشهد السعودية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني العديد من الفعاليات المميزة التي تقام في جميع مناطقها ومن بينها الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، فيما تطلق الهيئة العامة للترفيه عدد من الفعاليات منها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.





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