منح المواطن عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

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2020-09-23 منح متابعات الخليج 365 عبدالله الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح متابعات الخليج 365 عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

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