السيدة المتهمة بتسميم ترامب أعلنت نيتها عبر تويتر قبل الحادث بأيام

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تم التعرف على المرأة المتهمة بإرسال رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة بالبريد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسلطات إنفاذ القانون في تكساس.

وذكرت سجلات المحكمة التي حصلت عليها CBC أن المتهمة تُدعى باسكال فيريير، أُلقي القبض عليها يوم الأحد وهي تحمل بندقية، من قِبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، على الحدود الأمريكية الكندية بالقرب من بوفالو، نيويورك.

وأفادت التقارير أنها امرأة فرنسية المولد تبلغ من العمر 53 عامًا مقيمة في كيبيك.

فحوى الرسالة المسممة

ووفقًا لوثائق المحكمة، كتبت فيريير في رسالتها المسممة إلى ترامب طالبة منه التنحي عن الانتخابات، متابعة: قدمت لك هدية خاصة تساعدك على اتخاذ هذا القرار.

وأضافت: هذه الهدية موجودة في هذه الرسالة، وإذا لم تنجح، سأجد وصفة أفضل لسم آخر أو قد أستخدم بندقيتي عندما أتمكن من المجيء.

Advertisements

وتعتقد السلطات أن فيريير أرسلت ما مجموعه ستة رسائل واحد لترامب والآخر لخمسة موظفين حكوميين في تكساس.

وبمتابعة حسابات المتهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجد المحققون أنها غردت عبر تويتر هذا الشهر قائلة: اقتل ترامب #killTrump ووصفته بأنه مهرج قبيح طاغية.

معلومات عن السيدة المتهمة بتسميم ترامب

وفيريير مواطنة فرنسية، وتحمل أيضًا الجنسية الكندية منذ عام 2015 بعد أن عاشت في البلاد لمدة سبع سنوات، عملت فيهم كمبرمجة كمبيوتر.

وكانت تعيش في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقلت في تكساس بتهمة التلاعب بسجل حكومي واستخدام رخصة قيادة مزورة.

ويُذكر أن الريسين يمكن أن يسبب الموت في غضون 36 إلى 72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة مثل رأس الدبوس، ولا يوجد له ترياق معروف.





شارك الخبر







