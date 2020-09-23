- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم السيدة المتهمة بتسميم ترامب أعلنت نيتها عبر تويتر قبل الحادث بأيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السيدة المتهمة بتسميم ترامب أعلنت نيتها عبر تويتر قبل الحادث بأيام
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تم التعرف على المرأة المتهمة بإرسال رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة بالبريد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسلطات إنفاذ القانون في تكساس.
وذكرت سجلات المحكمة التي حصلت عليها CBC أن المتهمة تُدعى باسكال فيريير، أُلقي القبض عليها يوم الأحد وهي تحمل بندقية، من قِبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، على الحدود الأمريكية الكندية بالقرب من بوفالو، نيويورك.
وأفادت التقارير أنها امرأة فرنسية المولد تبلغ من العمر 53 عامًا مقيمة في كيبيك.
فحوى الرسالة المسممة
ووفقًا لوثائق المحكمة، كتبت فيريير في رسالتها المسممة إلى ترامب طالبة منه التنحي عن الانتخابات، متابعة: قدمت لك هدية خاصة تساعدك على اتخاذ هذا القرار.
وأضافت: هذه الهدية موجودة في هذه الرسالة، وإذا لم تنجح، سأجد وصفة أفضل لسم آخر أو قد أستخدم بندقيتي عندما أتمكن من المجيء.
وتعتقد السلطات أن فيريير أرسلت ما مجموعه ستة رسائل واحد لترامب والآخر لخمسة موظفين حكوميين في تكساس.
وبمتابعة حسابات المتهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجد المحققون أنها غردت عبر تويتر هذا الشهر قائلة: اقتل ترامب #killTrump ووصفته بأنه مهرج قبيح طاغية.
معلومات عن السيدة المتهمة بتسميم ترامب
وفيريير مواطنة فرنسية، وتحمل أيضًا الجنسية الكندية منذ عام 2015 بعد أن عاشت في البلاد لمدة سبع سنوات، عملت فيهم كمبرمجة كمبيوتر.
وكانت تعيش في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقلت في تكساس بتهمة التلاعب بسجل حكومي واستخدام رخصة قيادة مزورة.
ويُذكر أن الريسين يمكن أن يسبب الموت في غضون 36 إلى 72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة مثل رأس الدبوس، ولا يوجد له ترياق معروف.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السيدة المتهمة بتسميم ترامب أعلنت نيتها عبر تويتر قبل الحادث بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.