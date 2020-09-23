شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-23 بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى, وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة الملك سلمان .. منح الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.