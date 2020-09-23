2020-09-23

المغلوث في اليوم الوطني: نستهدف أن نكون في مصاف المطارات الرائدة عالميًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات الرياض” المهندس محمد بن عبدالله المغلوث باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني وأصدق معاني التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

كما هنأ المهندس المغلوث أبناء الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، داعيًا الله تعالى أن يديم على وطننا وأمتنا الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وقال المغلوث “إن اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة يوم تاريخي يمتلئ بالاعتزاز والافتخار، لارتباطه بذكرى تأسيس وطننا الغالي، الذي أرسى أمجاده القائد التاريخي الفذ الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- الذي سار على خطاه في إعلاء أسس النهضة والبناء من بعده؛ أبناؤه الملوك البررة بكل إخلاصٍ وتفانٍ، حتى صارت بلادنا تنعم بالاستقرار والنمو والرخاء والازدهار”.

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وأشار الرئيس التنفيذي لـ”مطارات الرياض” إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية مهمة، وفرحة عظيمة يعيشها الشعب السعودي، بما حققته بلادنا المملكة العربية السعودية من إنجازات تنموية نوعية متقدمة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الطيران المدني.

وأضاف أن المملكة أصبحت تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات على الأصعدة كافة، حققته خلال فترة وجيزة، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، التي تلعب دوراً مؤثرًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعبر المهندس المغلوث عن خالص شكره وعميق امتنانه للقيادة الرشيدة، على ما يلقاه قطاع النقل الجوي من دعم مستمر ولامحدود، وعلى الثقة الغالية التي تحظى بها شركة “مطارات الرياض”، القائمة على إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله.

وأكد أن “ذلك الدعم وتلك الثقة تدفعنا دائمًا إلى تقديم مزيد من البذل والعطاء، لتعزيز الموقع التنافسي للمطار، والوصول به إلى مصاف المطارات الرائدة في العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ذلك القطاع الحيوي؛ والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التطوير والتجديد الذي يستحقه مطار عاصمتنا الحبيبة، والنهوض بقطاع النقل الجوي”.

وسأل المهندس المغلوث الله تعالى أن يديم على مملكتنا العزيزة نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء، في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن تحقق بلادنا ما تصبو إليه من إنجازات.



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