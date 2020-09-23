، "السجان": بقيادة خادم الحرمين وولي العهد مسيرة البناء والتنمية مستمرة للتطوير والتحديث ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني التسعين.

وقال السجان: "إن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي يجسد مسيرة تنموية حافلة بالعطاء، امتدت منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وتوالت الإنجازات لوطن نفخر جميعًا بانتمائنا إليه؛ حيث أصبحت المملكة اليوم واحدة من أهم وأبرز دول العالم، بما تمثله من ثقل سياسي، واقتصادي، وثقافي، وحضاري، ومكانة رفيعة في مختلف المجالات، واستطاع هذا الوطن الشامخ بتوجيهات قيادته الرشيدة ومثابرة أبنائه، أن يشق طريقه بخطوات وثًابة مباركة نحو التميز والرقي في كل الجوانب خصوصًا مجالات التنمية الإدارية".

وأضاف مدير عام معهد الإدارة العامة، "أن المشروع الحضاري والتنموي الشامل الذي تشهده المملكة في كل المجالات يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية، ومواجهة التحديات الراهنة؛ بما يؤكد النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تمثل نبراس عمل لنا نستلهم منها جميعًا قيم التفاني والعطاء؛ فأصبحت تجربتنا السعودية محط أنظار العالم ومفخرة وطنية تجاوزت تجارب الكثير من دول العالم المتقدم، ورسمت صورة المملكة كوطن يُعلي قيم الإنسانية والحضارة والازدهار".

وأكد الدكتور "السجان" أن إطلاق رؤية المملكة 2030 كان بمثابة علامة فارقة وقوة وطنية هائلة لمزيد من العطاء والعزم، وتطوير لمجالات عملنا الوطني نحو آفاق معاصرة ومستقبلية، محورها الإنسان السعودي، وغايتها أن يتبوأ وطننا الحبيب مكانته الرفيعة بين باقي الأوطان.

ولفت إلى أن التنمية الإدارية في المملكة تعيش نماءً لافتًا في ظل رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يلقاه معهد الإدارة العامة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والذي مكّنه من القيام بدوره الريادي والتنموي، في تطوير الإدارة الحكومية، وتعزيز فاعلية أداء الجهاز الحكومي، وكذلك النهوض بالكفاءات البشرية التي تسهم في التنمية الشاملة. وسيظل المعهد يسهم بدور فعال في منظومة العمل التنموي الوطني، من خلال كافة أنشطته والأدوار المنوطة به، بما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية متطورة.

واختتم مدير عام معهد الإدارة العامة دكتور بندر السجان، تصريحه داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومؤكدًا أن معهد الإدارة العامة سيشارك بكامل طاقاته في مسيرة البناء والتنمية في وطننا الغالي، لتتبوأ المملكة مكانتها الجديرة بها في مصاف دول العالم المتقدمة، وأن يمن الله على الوطن والمواطنين بمزيد من الرخاء والرفاهية والأمن والاستقرار.اليوم الوطني