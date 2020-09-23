، ضحايا كورونا حول العالم.. حصيلة الوفيات تقارب المليون والمصابين 32 مليونًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمريكا الأكثر تضررًا بـ200 ألف وفاة.. وإيران تتصدر الشرق الأوسط بـ25 ألف حالة

واصلت أعداد ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم ارتفاعها المطرد، وتجاوزت حصيلة الوفيات 970 ألفًا؛ فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررًا من تفشي فيروس كورونا؛ حيث حصد الوباء فيها أرواح أكثر من 200 ألف شخص؛ فيما تم تسجيل 6.9 ملايين إصابة حتى الآن.

وأظهرت آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" -بحسب "روسيا اليوم"- اليوم الأربعاء، أن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 138 ألف شخص في البرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة في عدد الإصابات؛ حيث سجلت 4.6 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، سجلت أكثر من 90 ألف وفاة، وأكثر من 5.6 ملايين إصابة.

وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 74 ألف شخص حتى الآن؛ فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 705 آلاف إصابة.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة حيث سجلت 42 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين فيها بالفيروس 406 آلاف مصاب.

وسجلت إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات نحو 36 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء؛ فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 300 ألف إصابة.

وحصد فيروس كورونا في فرنسا أرواح نحو 31 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات 507 آلاف حتى الآن، تليها إسبانيا التي ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 31 ألف حالة، وسجلت أكثر من 680 ألف إصابة.

وفي الشرق الأوسط تعتبر إيران أكثر الدول تضررًا من تفشي الوباء؛ حيث سجلت نحو 25 ألف حالة وفاة، و430 ألف إصابة.فيروس كورونا الجديد