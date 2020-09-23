شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينظم مسيرة بمسافة 120 كم في 72 ساعة بمناسبة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نظم الرحالة جبران بن يحي الفيفي مسيرة وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين بمسافة 120 كم سيراً على الأقدام .

وانظلقت مسيرة " الفيفي " من نيد الضالع بفيفاء أول أمس مع مجموعة من المواطنين المتقاعدين وصولاً إلى إمارة منطقة جازان صباح اليوم الأربعاء بالتزامن مع اليوم الوطني .

وأكد " الفيفي " أن مسيرته كانت بمعدل 40 كم لكل يوم إحياءً للذكرى الوطنية العظيمة وتجديداً للمبايعة لقيادة الوطن من خلال إمارة جازان مع رفع علم المملكة بالشاطئ الشمال بجيزان .

كما أكد أنه يهدف أيضاً لتشجيع المواطنين على رياضة المشي وهي من أسهل وأهم أنواع الرياضة .