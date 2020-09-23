شكرا لمتابعة خبر عن كلمة نائب وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع كلمة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة .

وأكد نائب وزير الدفاع أن هذا اليوم يجدد الفخر والإنتماء للوطن قائلاً : أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا.

وأضاف في تغريدة له على " تويتر " : في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء .