شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالولايات المتحدة تغلق أبوابها اليوم احتفالا باليوم الوطني للبلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): أعلنت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها مغلقة اليوم الأربعاء بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة. أعلنت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها مغلقة اليوم الأربعاء بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة. ونوهت السفارة بأن العمل سيتم إستئنافه بالسفارة الخميس 24 سبتمبر 2020م، وفي حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وتحتفل المملكة اليوم الأربعاء بيوم التوحيد، والذي يحل 23 سبتمبر من كل عام، والذي تم تحديده بمرسوم ملكي من الملك عبدالعزيز رحمه الله.

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