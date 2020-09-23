شكرا لمتابعة خبر عن وكيل التوعية والتوجيه بهيئة الأمر بالمعروف يقف ميدانياً على تنفيذ حملة (الصلاة نور) بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قام فضيلة وكيل الرئيس العام للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د.

عبدالرحمن بن مهنا الجهني بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي شمال ١ والمركز الإشرافي شمال ٢ التابعين لهيئة مدينة الرياض للوقوف ميدانياً على تنفيذ حملة “الصلاة نور”، التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة. وافتتحها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

كما قام فضيلته بجولة على مجمع النخيل مول والتنبيه لصلاة المغرب، ومن ثم جولة على مجمع الرياض جاليري والتنبيه لصلاة العشاء، والتقى مسؤولي المجمعين مشيداً بتعاونهم مع فرق الهيئة الميدانية.

الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

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وقد كثف فرع منطقة الرياض الدوريات الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة، كما تتجسد عناية قيادتنا الرشيدة بشعائر الدين الظاهرة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي قام بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ، ومن ذلك تعظيم شأن فريضة الصلاة وإقامتها.

وقد رافق فضيلته خلال الجولة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعدد من مسؤولي الفرع .