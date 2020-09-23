شكرا لمتابعة خبر عن مدير مستشفى الدلم مهنئاً القيادة بيوم الوطن: تسعون عاماً شامخاً بالمجد و العز يا وطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):رفع سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- و لسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. و لكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم الوطن التسعون.
و قال في كلمة له بهذه المناسبة : نحن و بلا شك نعيش ظروف استثنائية هذا العام في ظل ظروف صحية حرجة (جائحة كورونا). و بفضل الله و كرمه يطلّ علينا هذا اليوم المجيد وسط انحسار واضح للحالات المسجلة لمرضى فيروس كورونا ، و هو ما يعكس نجاح جهود وزارة الصحة بدعم كبير من مملكة الخير و دعم قادتنا الذين لا يألون جهداً فيما فيه صحة و رفاهية المواطن وكل من يعيش تحت سماء هذا الوطن الشامخ.
و أضاف الدكتور الدخيني : إنه العيد التسعون لتوحيد مملكتنا وتسميتها باسم نفخر به جميعاً، لقد مرت تسعون عاماً من التقدم والحضارة والسعي نحو العلياء، تسعون عاماً من المواقف الثابتة و المشرفة.
و اختتم حديثه قائلاً:و في يوم الوطن أدام الله لبلادنا عزها و أمانها و قادتها مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد. و كل عام و أنتم بخير و محبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى الدلم مهنئاً القيادة بيوم الوطن: تسعون عاماً شامخاً بالمجد و العز يا وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.