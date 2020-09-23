طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء السعودية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة إسرائيلية، تحمل على متنها وفدًا يشغل مناصب رسمية متجهًا إلى البحرين، قد حلقت في أجواء المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن هذه الطائرة الإسرائيلية هي الأولى التي تمر من سماء السعودية باتجاه البحرين بعد أن حلقت طائرة أخرى في سماء المملكة متجهةً للإمارات منذ أسابيع.

وأشارت إلى أن الوفد توجه إلى البحرين من أجل عقد اجتماعات رسمية للترويج لإنشاء محطة طيران في العاصمة المنامة.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن بتاريخ 15 سبتمبر، يوم الثلاثاء الماضي .