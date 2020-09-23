بمناسبة يوم إعلان المملكة.. الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناسبة يوم إعلان المملكة.

وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتوجه لكم أخانا خادم الحرمين الشريفين باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم إلى حكومة وشعب المملكة الشقيق بتهانينا الأخوية الحارة لمناسبة احتفالكم بيوم إعلان المملكة العربية السعودية، سائلين الله سبحانه وتعالى لكم ولبلدكم ولشعبكم دوام التقدم والرخاء، معربين عن اعجابنا بما حققتموه من إنجازات هامة في جميع المجالات من خلال قيادتكم الحكيمة والشجاعة لبلدكم وشعبكم ".

وأضاف الرئيس: "إن دولة فلسطين، شعبا وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على ارضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس ، فدوركم الهام والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا امتنا المجيدة انما يعبر عن التزامك وشجاعتكم وبوقوفكم الى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا".

Advertisements

كما بعث الرئيس، برقية تهنئة إلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بالمناسبة ذاتها.

ودعا عباس، الله عز وجل، أن يمن على المملكة وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مثمنا ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات عظيمة في جميع المجالات.

وتمنى الرئيس، لولي العهد السعودي موفور الصحة والسعادة والتوفيق، وللعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء.